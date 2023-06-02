Что произошло за день 2 июня: главные новости

В Кремле учитывают позицию Армении по украинскому конфликту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению позицию Армении по вопросу спецоперации на Украине и, несмотря на позицию Еревана, продолжат развитие концептуально союзнических отношений с Арменией.

Минобороны России сообщило об очередном ударе по ключевым объектам ВСУ и уничтожении комплексов противовоздушной обороны противника, прикрывавших ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины, а также уничтожении склада боеприпасов украинской армии в Херсонской области.

Тем временем глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что у Запада заканчивается оружие для передачи Киеву, а генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, наращивать производство боеприпасов из-за истощения собственных запасов.

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсудил обеспечение внутриполитической безопасности страны в ответ на попытку недоброжелателей раскачать ситуацию.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украину не пригласят вступить в Североатлантический альянс на июльском саммите НАТО в Вильнюсе

В Белом доме заявили, что США не будут наращивать численность ядерного арсенала до уровней, превосходящих суммарную численность ядерных арсеналов вероятных соперников.