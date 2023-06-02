Умер Николай Малинкин, российский актер театра и кино

Умер заслуженный артист России Николай Малинкин. Фото: кадр из фильма.

Умер заслуженный артист России Николай Малинкин. В мае ему исполнилось 75 лет, сообщает сайт московского театра "Жар-птица".

"19 мая Николаю Анатольевичу исполнилось 75 лет. Он ушел от нас со светлой памятью, как Дед Мороз в новом спектакле "Морозко", который он играл для детей в этом сезоне", - заявили в театре.

Как отмечается на сайте, Николай Малинкин стоял у истоков создания театра "Жар-птица". С 1991 года он играл роли от Волка до Короля, а также писал стихи и пьесы, всегда яро отстаивал репертуар русских народных сказок. Причина смерти заслуженного артиста России не раскрывается.

Также 1 июня 2023 года из жизни ушла российская актриса и режиссер документальных фильмов Людмила Цветкова. Ей было 79 лет, сообщается на сайте союза кинематографистов.