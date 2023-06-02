Организаторы "Нашествия" подтвердили перенос фестиваля на 2024 год из соображений безопасности Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Оргкомитет рок-фестиваля “Нашествие” сообщил, что мероприятие отменено из соображений безопасности и пройдет в Калужской области в 2024 году.

“Вопросы безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий сейчас актуальны как никогда. Поэтому, оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами, мы приняли решение перенести "Нашествие" на 26-28 июля 2024 года”, — сообщила агентству РИА Новости гендиректор фестиваля Евгения Киселева.

Также она отметила, что данное решение “крайне тяжелое” для организаторов мероприятия и с эмоциональной, и с финансовой точки зрения, но безопасность гостей фестиваля стоит выше любых желаний организаторов.

Сайт KP.RU рассказывал, как рок-фестиваль "Нашествие" в последний раз отгремел в Тверской области в 2019 году. Тогда музыкальное мероприятие посетили около 200 тысяч человек, при этом, благодаря слаженной работе всех силовых структур, серьезных происшествий зафиксировано не было.

В следующем году фестиваль пришлось отменить из-за предписаний Роспотребнадзора из-за эпидемии Covid-19. Мероприятие было перенесено на следующий год, однако пандемия и рост числа заболевших снова заставил организаторов перенесли фестиваль. В следующем, 2022 году, мероприятие снова было перенесено – в тот раз без объяснения причин.