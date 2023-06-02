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НовостиОбщество2 июня 2023 17:00

Организаторы "Нашествия" подтвердили перенос фестиваля на 2024 год из соображений безопасности

Гендиректор фестиваля Евгения Киселева отметила, что безопасность гостей мероприятия стоит выше любых желаний организаторов
Сергей ЧИКОВ
Организаторы "Нашествия" подтвердили перенос фестиваля на 2024 год из соображений безопасности

Организаторы "Нашествия" подтвердили перенос фестиваля на 2024 год из соображений безопасности

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Оргкомитет рок-фестиваля “Нашествие” сообщил, что мероприятие отменено из соображений безопасности и пройдет в Калужской области в 2024 году.

“Вопросы безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий сейчас актуальны как никогда. Поэтому, оценив ситуацию и взвесив все риски вместе с федеральными силовыми ведомствами и службами, мы приняли решение перенести "Нашествие" на 26-28 июля 2024 года”, — сообщила агентству РИА Новости гендиректор фестиваля Евгения Киселева.

Также она отметила, что данное решение “крайне тяжелое” для организаторов мероприятия и с эмоциональной, и с финансовой точки зрения, но безопасность гостей фестиваля стоит выше любых желаний организаторов.

Сайт KP.RU рассказывал, как рок-фестиваль "Нашествие" в последний раз отгремел в Тверской области в 2019 году. Тогда музыкальное мероприятие посетили около 200 тысяч человек, при этом, благодаря слаженной работе всех силовых структур, серьезных происшествий зафиксировано не было.

В следующем году фестиваль пришлось отменить из-за предписаний Роспотребнадзора из-за эпидемии Covid-19. Мероприятие было перенесено на следующий год, однако пандемия и рост числа заболевших снова заставил организаторов перенесли фестиваль. В следующем, 2022 году, мероприятие снова было перенесено – в тот раз без объяснения причин.