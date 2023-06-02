Hindustan Times: 50 человек погибли из-за столкновения поездов в Индии Фото: REUTERS

В Индии из-за столкновения трех поездов в штате Одиша погибли не менее 50 человек, еще 350 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

Инцидент произошел в районе города Баласор штате Одиша. Как стало известно, пассажирский поезд частично сошел с рельсов после столкновения с другим пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, из-за чего произошло столкновение со скорым поездом "Коромандельский экспресс".

На данный момент идет операция по спасению пострадавших. Медики опасаются, что многие пассажиры могут быть заблокированы в поврежденных вагонах. Все больницы предупреждены о готовности принять пострадавших в ЧП.

В октябре прошлого года на Индию обрушилась еще одна трагедия. 141 человек погиб при обрушении моста через реку Мачху в штате Гуджарат на западе страны. Спасти удалось 177 человек.