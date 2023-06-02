Зеленский заявил, что Киев не может получить ЗРК Patriot из-за очереди на их поставку Фото: REUTERS

Украина не может получить необходимое количество ЗРК Patriot и ракет к ним, поскольку она оказалась в очереди на поставку, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Мы видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. У нас действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним. Большой дефицит", - заявил Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

Также, по словам украинского лидера, коалиция для передачи таких систем Украине сейчас на начальной стадии создания.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский выступал с призывом ускорить создание на Украине коалиций зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей. По его мнению, данные формирования приблизят завершение боевых действий.