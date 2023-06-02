В Москве прошло заседание ГВУ Союзного Совмина

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обсуждаемые на нем вопросы касались экономической интеграции стран и строительства Союзного государства. Повестка заседания включала 15 вопросов в гуманитарной сфере, сфере экономики, транспорта и строительства.

Провели ГВУ сопредседатели Группы —вице-премьер правительства России Алексей Оверчук и посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, посол России в Беларуси Борис Грызлов.

- Мы рассматривали вопросы гуманитарной сферы именно потому, что решением Совета Министров Союзного государства сняты ограничения на применение мер и шагов поддержки в гуманитарной сфере. Это образование, культура, здравоохранение, - сообщил Дмитрий Мезенцев.

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил что интеграционные процессы в Союзном государстве эффективно развиваются.

- Сегодня мы решали и вопросы микроуровня (есть проблемы взаиморасчетов конкретных предприятий), и вопросы более глобальные. Есть вопросы продвижения и создания условий для развития новой конкурентоспособной продукции, в том числе в области медицины. Поэтому повестка очень широкая, она говорит о широте и тесноте связей между нашими странами и народами.

По словам посла Беларуси в России Дмитрия Крутого, союзные

вопросы начали продвигаться быстрее и для обсуждения закрытых тем нет:

- У нас нет закрытых тем. Есть микроуровень, а есть глобальные вопросы – электронная цифровая подпись или госзакупки между нашими странами и они влияют на уровень интеграции.

За 4 месяца продолжается устойчивый рост товарооборота между нашими странами – плюс 20 процентов к уровню прошлого года. Сохранены важнейшие экономические показатели – от ВВП до заработной платы, - сообщил Крутой.

По его словам, раньше у группы был уклон в экономику, сейчас появился социальный блок:

- Сегодня заседание было посвящено социальному блоку, здравоохранению, образованию, культурно-историческим вопросам – в частности, мемориалу Брестская крепость.