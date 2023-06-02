Губернатор Никитин: Писателю Захару Прилепину после операций придется заново учиться ходить Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал состояние пострадавшего при взрыве автомобиля Захара Прилепина. Писателю придется заново учиться ходить.

Как сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале, после всех проведенных операций российскому писателю Захару Прилепина, по сути, придется учиться заново ходить.

"Навестил Захара. Сейчас довольно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм", - написал Никитин.

При этом, Никитин подчеркнул, что настрой у Прилепина боевой.

"Но Захар - офицер, настрой у него боевой, так что со всем справится! Здоровья", - заключил губернатор.

Напомним, 6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. Сообщается, что погиб водитель машин, а писать получил многочисленные травмы.