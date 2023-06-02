Рогов сообщил о взрыве в центре Михайловки в Запорожской области Фото: REUTERS

Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов 2 июня 2023 года сообщил о взрыве населенного пункта Михайловка.

По информации Рогова, взрыв случился в центре населенного пункта в Запорожской области. По предварительным данным, совершен теракт.

"В центре Михайловки Запорожской области произошел взрыв. По предварительной информации, террористический акт", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее Владимир Рогов заявлял о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершили формирование группировок для наступления на Запорожском направлении.

Сутками ранее, 1 июня 2023 года Рогов сообщал о резкой активизации украинской артиллерии и вертолетной авиации на участке Орехов-Пологи в Запорожской области. В тот же день российской РСЗО "Смерч" удалось поразить пункт управления ВСУ в Трудовом на Запорожском направлении.