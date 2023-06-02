Минюст включил в реестр иноагентов политолога Орешкина* и издание "Проект"*

Политолог Дмитрий Орешкин* Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр иноагентов политолога Орешкина*, издание "Проект"* и журналиста Романа Супер*.Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В сообщении Минюста говорится о том, что издание распространяло недостоверную информацию о деятельности органов госвласти РФ и действиях ВС РФ. Также оно участвовало в распространении материалов других иноагентов. Создатель и главный редактор издания проживает за границей и включен в список иноагентов 15.07.2021.

Дмитрий Орешкин* также распространял недостоверные данные о решениях власти и проводимой ими политики, негативно высказывался в отношении РФ.

В списке иноагентов теперь также журналист Роман Супер*, экс-главред "МК в Петербурге" Максим Кузахметов* и ООО "Ярновости"*.

Ранее Министерство юстиции Российской Федерации внесло "Гринпис" в список организаций, признанных нежелательными на территории страны. Об этом говорится на сайте ведомства.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

* Юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.