Гладков: В селе под Белгородом двое человек погибли при обстреле ВСУ Фото: Александр КОЦ

В селе Соболева Валуйского городского округа в результате обстрела ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации Гладкова, по частному сектору были выпущены снаряды "Града". В результате погибли два человека, находившиеся во дворах своих домов. От полученных травм они скончались на месте.

Кроме того, шесть человек пострадали, среди которых двое детей. Их доставили в больницу. У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из низ в тяжелом состоянии, а второй - средней степени тяжести.

Кроме того, Вячеслав Гладков сообщал, что в Шебекинском городском округе за один день - 1 июня - было зафиксировано более 850 прилетов украинских снарядов. Это количество самое большое с начала обстрелов Белгородской области.