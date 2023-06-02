Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 июня 2023 20:02

Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские военные продвинутся до Днепра после разгрома ВСУ

По его словам, вероятность успеха киевского контрнаступления близится к нулю
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские военные продвинутся до Днепра после разгрома ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские военные продвинутся до Днепра после разгрома ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Российские военные начнут контролировать Левобережную территорию Украины после разгрома наступающих сил ВСУ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

"Главный вопрос в том, что русские будут делать дальше. Я думаю, они дождутся украинского контрнаступления и нанесут удар. Мы увидим, как их войска начнут продвигаться дальше. Они завершат разгром ВСУ, в особенности на Восточной Украине, возьмут Харьков и Одессу, которые исторически всегда были русскими городами, и дойдут из соображений безопасности до Днепра", - считает Макгрегор.

Кроме того, по его мнению, вероятность успеха украинского контрнаступления и того, что оно приведет к положительному результату для Киева, близится к нулю.

Между тем, в Минобороны РФ сообщили о том, что российские военнослужащие за сутки уничтожили около 130 украинских бойцов на Краснолиманском и Купянском направлениях.