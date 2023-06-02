Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские военные продвинутся до Днепра после разгрома ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские военные начнут контролировать Левобережную территорию Украины после разгрома наступающих сил ВСУ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

"Главный вопрос в том, что русские будут делать дальше. Я думаю, они дождутся украинского контрнаступления и нанесут удар. Мы увидим, как их войска начнут продвигаться дальше. Они завершат разгром ВСУ, в особенности на Восточной Украине, возьмут Харьков и Одессу, которые исторически всегда были русскими городами, и дойдут из соображений безопасности до Днепра", - считает Макгрегор.

Кроме того, по его мнению, вероятность успеха украинского контрнаступления и того, что оно приведет к положительному результату для Киева, близится к нулю.

Между тем, в Минобороны РФ сообщили о том, что российские военнослужащие за сутки уничтожили около 130 украинских бойцов на Краснолиманском и Купянском направлениях.