Воздушная тревога объявлена в Киеве и шести областях Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве и шести регионах Украины, об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Отмечалось, что сообщения начали поступать в 22:47 мск.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на пятницу, 2 июня, мощный взрыв прогремел в Киеве . По словам очевидца, в Киеве около 03:30 был взрыв, очень мощный, дым виден был на севере города».

Он уточнил, что дым поднимался в сторону Вышгорода – города в Киевской области, расположенного к северу от Киева.

Украинское СМИ сообщило, что 2 июня на северо-востоке Украины в Харьковской области была объявлена воздушная тревога и прозвучало несколько взрывов.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.