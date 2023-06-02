Белый дом: Байден планирует подписать законопроект о предотвращении дефолта 3 июня Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден планирует подписать закон о предотвращении суверенного дефолта уже в субботу, 3 июня, об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы уверены, что он может быть подписан уже завтра. Палата представителей и сенат должны довести до конца формальности и передать нам законопроект», - сказала Жан-Пьер.

По ее словам, они это сделают, «определенно до 5 июня».

Как писал сайт KP.RU, 27 мая в министерстве финансов США изменили ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам, его сдвинули на пять дней - с 1 по 5 июня.

Глава минфина Йеллен обратилась с призывом к конгрессу поскорее решить вопрос с потолком госдолга. На данный момент потолок госдолга США составляет 31,4 триллиона долларов.

28 мая Джо Байден заявил, что Белый дом достиг принципиальных договоренностей с Конгрессом в вопросе предотвращения катастрофического дефолта и рецессии в стране.