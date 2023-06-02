Развозжаев: Житель Севастополя подручными средствами сбил дрон с камерой Фото: Юлия МАРКИНА

Житель Инкерман в Балаклавском районе Севастополя сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами, об этом своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сегодня вечером на улице Шевкопляса в Инкермане севастополец подручными средствами сам сбил квадрокоптер», - написал Развозжаев.

Губернатор уточнил, что полеты коптеров в городе запрещены.

«Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте», - отметил Развожаев.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на понедельник, 24 апреля, два дрона пытались атаковать Севастополь, сообщал губернатор Михаил Развожаев.

Он отмечал, что один дрон уничтожили, а второй взорвался сам. Развожаев подчеркнул, что все это произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты не повреждены.

Напомним, 22 апреля в небе над Крымом отработали системы противовоздушной обороны. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что ничего не разрушено и никто не пострадал.