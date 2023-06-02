Минобороны Белоруссии: В республику прибыл личный состав и очередной комплект ЗРК С-400 ВС России Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Россия направила в Белоруссию очередной комплект ЗРК С-400 «Триумф», об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В ведомстве отметили, что Россия завершила передачу очередного комплекта ЗРК С-400.

Уточнялось, что в Белоруссию комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из российских общевойсковых и танковых соединений.

Как писал сайт KP.RU, 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия завершит строительство хранилища тактического ядерного оружия в Белоруссии 1 июля этого года.

Российский лидер отметил, что 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

Путин отметил, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями».

28 мая минобороны Белоруссии сообщало, что очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл из России. Подробности озвучили в пресс-службе Минобороны.

Отмечалось, что уже в ближайшее время ЗРК С-400 заступит на боевое дежурство. На полигонах на территории России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы.