India Today: Количество погибших увеличилось до 120 человек в столкновении поездов в Индии Фото: REUTERS

Количество погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового поезда в индийском штате Одиша увеличилось до 120 человек, об этом сообщило издание India Today.

«По меньшей мере, 120 человек погибли... в результате аварии в пятницу», - говорится в статье.

Ранее СМИ сообщали, что, по меньшей мере, 80 человек погибли, еще 850 пострадали в результате столкновения поездов.

Как писал сайт KP.RU, после трагедии газета Hindustan Times сообщила, что из-за столкновения трех поездов в индийском штате Одиша погибли не менее 50 человек, еще 350 пострадали.

Отмечалось, что инцидент произошел в районе города Баласор штате Одиша. Пассажирский поезд частично сошел с рельсов после столкновения с другим пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, из-за чего произошло столкновение со скорым поездом «Коромандельский экспресс».