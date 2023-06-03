ФСБ заподозрила белгородских бизнесменов Тебекина и Бобрицкого в экономических преступлениях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ФСБ по подозрению в экономических преступлениях задержала двух известных белгородских бизнесменов Владимира Тебекина и Геннадия Бобрицкого, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сегодня задержаны «авторитетный» предприниматель Владимир Тебекин и белгородский бизнесмен Геннадий Бобрицкий, подозреваемые в совершении серии экономических преступлений», – заявил собеседник агентства.

По его словам, задержание производилось сотрудниками регионального управления ФСБ совместно с московскими коллегами.

Как писал сайт KP.RU, 29 мая стало известно, что сотрудники ФСБ совместно с Следственным комитетом, МВД, Федеральной службой по финансовому мониторингу России выявили и пресекли деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на хищении денежных средств, принадлежащих страховым компаниям России.

Установлено, что в состав группы, входили 30 человек, среди которых были сотрудники страховых компаний, должностные лица правоохранительных органов СКФО и ЮФО (УГИБДД), экспертных учреждений по оценке ущерба транспортным-средствам при ДТП.

У арестованных были обнаружены банковские картаы, через которые прошли 1,5 миллиарда рублей, персональные компьютеры, а также печатное оборудование для изготовления поддельных ВИН-табличек и специальной продукции на автомобили.