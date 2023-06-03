В Харьковской области прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Харьковской области раздались звуки взрывов, об этом сообщило украинское издание.

СМИ не приводит каких-либо подробностей инцидента. В настоящее время в Харьковской области действует воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, около полуночи воздушная тревога была объявлена в Киеве и шести регионах Украины.

Сирены звучали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, в ночь на пятницу, 2 июня, мощный взрыв прогремел в Киеве . По словам очевидца, дым поднимался в сторону Вышгорода – города в Киевской области, расположенного к северу от Киева.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.