ЧТК: Чехия хочет потребовать от России плату за аренду земли под размещение дипломатических зданий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чехия планирует потребовать от России оплату аренды земли под дипломатическими и бытовыми зданиями, об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на документы МИД республики.

«На земельных участках, за аренду которых чешское государство будет требовать от России оплату, расположен комплекс бытовых зданий на Швайгеровой улице в Праге», - отметили в статье.

В публикации уточнили, что к таким относятся и здания «бывших российских генконсульств в Карловых Варах и Брно».

Как писал сайт KP.RU, 29 мая глава МИД Чехии Липавский заявил, что республика в своей внешней политике исходит из того, что Россия будет представлять для Европы угрозу в течение ближайших десяти лет.

По его словам, сейчас Европа еще не готова к затяжному конфликту с Россией, однако каждый новый пакет санкций в отношении Москвы приближает ЕСвросоюз к «более выгодной позиции».

Напомним, ранее глава Генштаба Чехии допустил возможность вооруженного конфликта НАТО с Россией.