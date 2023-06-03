Правительство РФ утвердило перечень неисправностей, при которых запрещается пользоваться машиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство РФ утвердило изменения в перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, об этом сообщили в МВД.

«Правительством России утверждены изменения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», - сообщили в пресс-центре ведомства.

В документе детализированы требования к тормозам, рулевому управлению, внешним световым приборам и двигателю. Отмечены дополнительные требования к автобусам. Указывалось, что запрещена их эксплуатация при наличии сквозной коррозии и разрушения пола в салоне.

МВД пока не опубликовало текст постановления. Документ вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что постановлением правительства РФ таксистам-физлицам с 1 сентября ограничат работу не более чем 12 часами в сутки.

В дкументе указано, что нормальная продолжительность рабочего времени должна составлять не более 40 часов в календарную неделю.

Уточнялось, что если ежедневная продолжительность не может быть соблюдена, то допускается суммированный учет рабочего дня, при котором «продолжительность ежедневного рабочего времени физлица не должна превышать 10 часов». Увеличить это время можно не более чем на два часа для «завершения заказа легкового такси».