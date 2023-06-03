Глава киевского района Ратников предложил Кличко вместе подать в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников в эфире украинского телеканала предложил мэру столицы Виталию Кличко вместе подать в отставку после ситуации с закрытыми бомбоубежищами во время воздушной тревоги.

«Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно», - заявил Ратников.

Чиновник подчеркнул, что, по словам Кличко, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе.

«Поэтому встает вопрос – а за что тогда отвечает мэр?» - добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Кличко согласился с тем, что работа бомбоубежищ в Киеве организована неудовлетворительно и предложил Зеленскому разделить с ним ответственность за это.

Сообщалось, что в середине мая жители нескольких городов Украины не смогли попасть в бомбоубежище из-за воздушных тревог, каждое второе укрытие было закрытым, из-за чего от жителей Киева поступали многочисленные жалобы.

Кличко заявил, что у него нет полномочий не только уволить главу района, но и даже объявить ему какой-либо выговор.