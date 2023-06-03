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НовостиПолитика3 июня 2023 2:31

Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Гвоздика»

Бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали разведгруппу противника
Сергей ГАПЧУК
Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Гвоздика»

Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Гвоздика»

Фото: Александр КОЦ

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Гвоздика» на Южнодонецком направлении, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена САУ «Гвоздика» в районе Веселого», - сказал Чехов.

Офицер отметил, что на этом же направлении передовыми подразделениями была вскрыта и уничтожена разведгруппа противника в районе Новомихайловки.

Как писал сайт KP.RU, 7 мая Минобороны РФ сообщило, что в зоне спецоперации российский дрон «Ланцет» уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс «Avenger» на базе автомобиля Hummer.

Авиация группировки «Юг» поразила командный пункт ВСУ в районе Северска, об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Кроме того, артиллерия уничтожила взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников.

Напомним, ночью 3 июня в Харьковской области были слышны взрывы.