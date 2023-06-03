Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Гвоздика» Фото: Александр КОЦ

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Гвоздика» на Южнодонецком направлении, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена САУ «Гвоздика» в районе Веселого», - сказал Чехов.

Офицер отметил, что на этом же направлении передовыми подразделениями была вскрыта и уничтожена разведгруппа противника в районе Новомихайловки.

Как писал сайт KP.RU, 7 мая Минобороны РФ сообщило, что в зоне спецоперации российский дрон «Ланцет» уничтожил американский зенитно-ракетный комплекс «Avenger» на базе автомобиля Hummer.

Авиация группировки «Юг» поразила командный пункт ВСУ в районе Северска, об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Кроме того, артиллерия уничтожила взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников.

Напомним, ночью 3 июня в Харьковской области были слышны взрывы.