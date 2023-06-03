Глава Пентагона Остин: Конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой Фото: REUTERS

Конфликт в Тайваньском проливе в случае его развязывания стал бы настоящей катастрофой, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Не стоит заблуждаться, конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой», - сказал Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что США нацелены на сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе.

По его словам, такой конфликт «не является ни неминуемым, ни неизбежным».

Остин отметил, что число стран, нацеленных на сохранение мира и стабильности в регионе, «продолжает расти».

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что президент США Байден решил заменить главу Объединенного комитета начальника штабов ВС США генерала Марка Милли и намерен назначить на его пост генерала ВВС Чарльза Брауна-младшего. Он – самый высокопоставленный генерал сухопутных сил, ВМС и ВВС США и одновременно главный военный советник Верховного Главнокомандующего – президента.

Сильная стороной и многолетней специализацией Чарльза Брауна-младшего являются операции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включающем в себя главные взаимные и общемировые раздражители с отсутствующими между ними официальными отношениями – КНР и Китайскую Республику (Тайвань).

Указывалось, что ситуация осложняется тем, что, в отличие от Украины, Тайбэй имеет четкие гарантии военной помощи со стороны Вашингтона в случае посягательства на суверенитет и независимость Тайваня.