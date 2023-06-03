Что произошло в ночь на 3 июня

Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ в районе Северска Фото: Министерство обороны РФ

Авиация группировки «Юг» российских войск поразила командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Северска, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель велел Зеленскому замолчать и использовал при этом унизительный жест рукой. Кадры с инцидентом на полях саммита Европейского политического сообщества появились в Сети.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим людям не место в стране и пообещал провести зачистку. Это произошло после того, как депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов.

Совбез России разрабатывает меры, направленные на блокировку попыток Запада спровоцировать в стране экономический кризис, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

Отмечалось, что такой кризис несет «в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране».

Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине с картой, где Крым изображен вне состава украинской территории.

Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша увеличилось до 288 человек, об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на официальные лица.