Байдену рекомендовали использовать трость после падения Фото: REUTERS

Президенту США Джо Байдену после очередного случая падения необходимо использовать трость. Такой совет Президенту США Джо Байдену после очередного случая падения необходимо использовать трость. Такой совет дал Джонатан Рейнер, кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем.

Рейнер напомнил о предыдущих случаях падений Байдена, заявив, что присущая американскому лидеру «скованная» и «шаркающая походка», скорее всего, вызвана артритом, в связи с чем, трудно сохранять равновесие, когда споткнулся обо что-то.

«Я бы посоветовал президенту быть очень осторожным, не будет худшей идеей … использовать трость на неустойчивой поверхности. Я знаю, что ему может не понравиться, как он будет выглядеть со стороны, но падение смотрится намного хуже», - заявил бывший медик Белого дома в эфире CNN.

Напомним, Байден упал, споткнувшись на церемонии выпуска академии ВВС США. После американскому лидеру помогли подняться сотрудники охранной службы.