Толпа на фестивале СДПГ назвала Шольца бандитом, обвинив в разжигании конфликта на Украине Фото: REUTERS

Толпа немцев раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца на фестивале СДПГ в городе Фалькензе, обвинив его в разжигании украинского кризиса. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

В опубликованном изданием видеоролике можно увидеть, как толпа из около ста человек освистывает выступление главы немецкого правительства, называя его «поджигателем», «лжецом» и «бандитом».

Шольцу, который столкнулся с такой реакцией публики, пришлось посвятить свою речь оправданию помощи Украине. Тем не менее, все выступление канцлера ФРГ сопровождалось возмущенными выкриками собравшихся.

Таким же образом присутствующие встретили премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке. Как отмечает издание, протестующие размахивали флагами мира, а на некоторых отмечена российская символика.

Напомним, ранее Шольц заявил, что Украина продолжит получать вооружение от западных стран после завершения конфликта, указав на гарантии безопасности.