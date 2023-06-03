Глава парламента Крыма Константинов допустил мир на Украине при желании Запада договориться с Россией

Константинов назвал Зеленского временной фигурой Фото: REUTERS

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал условие для установления мира на Украине, допустив, что это произойдет при желании западных стран договориться с Москвой.

Константинов назвал президента Украины Владимира Зеленского временной фигурой, политические дни которой сочтены.

Как он считает, любая другая формула мира, кроме предложенной им самим, станет для украинского лидера политическим крахом. По его словам, для того чтобы не отвечать перед украинцами за свои действия, Зеленский придумывает «самые нереальные, нереализуемые» решения.

«Любой человек понимает, что он отработанный инструмент. И, к сожалению, не он один. Вся Украина стала расходным материалом западной геополитики. И теперь сюсюкаться с ними не будут», - заявил глава парламента Крыма.

Напомним, ранее Константинов назвал поездки Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории планеты, заявив, что президент Украины обогащается на украинском конфликте.