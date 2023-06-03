Глава Минобороны Индонезии предложил ввести на Украину миротворцев ООН Фото: REUTERS

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования украинского конфликта, который включает в себя прекращение огня, а также создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН).

Как отметил Субианто, первым делом стороны должны прекратить огонь. «Второе - каждая сторона отходит на 15 км от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны», - заявил глава военного ведомства во время выступления на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог».

После этого, по словам министра, в демилитаризованной зоне необходимо оперативно разместить международных миротворцев. Субианто заявил о готовности Индонезии участвовать во всех таких процессах, в том числе отправки своих военных в рамках миротворческой миссии организации.

Напомним, ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев сообщил, что пока вопрос отправки миротворцев ООН на Украину на повестке дня не стоит, отметив, что дальнейшее урегулирование ситуации зависит от готовности Киева идти на компромиссы.