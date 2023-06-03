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НовостиПроисшествия3 июня 2023 5:51

Россиян среди пострадавших в результате мощного смерча в Китае нет

Генконсул РФ сообщил об отсутствии россиян среди пострадавших в результате мощного смерча в Китае
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Россиян среди пострадавших в результате мощного смерча в Китае нет

Россиян среди пострадавших в результате мощного смерча в Китае нет

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские граждане не пострадали в результате мощного смерча, который в минувший четверг, 1 июня, обрушился на населенные пункты Фусин и Телин провинции Ляонин, расположенной на северо-востоке Китая. Об этом в субботу, 3 июня, рассказал генеральный консул Российской Федерации в Шэньяне Сергей Черненко.

«По информации местных властей, россиян среди пострадавших нет», - приводит ТАСС заявление российского дипломата.

Как сообщают китайских СМИ, в результате смерча в населенных пунктах Фусин и Телин ранения получили по меньшей мере 13 человек, было разрушено несколько десятков домов, а повреждения получили сельскохозяйственные насаждения на площади примерно 280 гектар. В некоторых районах сообщалось о нарушении электроснабжения. Кроме того, было приостановлено движение скоростных поездов по отдельным маршрутам