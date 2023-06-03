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НовостиВ мире3 июня 2023 6:15

Шеф Пентагона Остин заявил, что Китай игнорирует звонки по вопросу контроля за вооружениями

Глава ведомства заявил, что Вашингтон очень серьезно относится к этой теме
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Шеф Пентагона Остин заявил, что Китай игнорирует звонки по вопросу контроля за вооружениями

Шеф Пентагона Остин заявил, что Китай игнорирует звонки по вопросу контроля за вооружениями

Фото: REUTERS

Пекин не отвечает на звонки Вашингтона по вопросам, связанным с выработками совместного соглашения по контролю над вооружениями. Такое заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин.

Глава военного ведомства отметил, что Вашингтон очень серьезно относится к этой теме, заявив также о необходимости обсуждать данную тему с Пекином посредством конкретных контактов.

«Как только (в КНР) ответят на наш телефонный звонок, мы это сделаем», - добавил Остин в ходе регионального форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Напомним, накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон призвал Пекин восстановить работу прямого канала связи между военными ведомствами Китая и США, для удобства переговоров. На данный момент эта линия была оборвана по инициативе КНР.