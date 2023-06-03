Шеф Пентагона Остин заявил, что Китай игнорирует звонки по вопросу контроля за вооружениями Фото: REUTERS

Пекин не отвечает на звонки Вашингтона по вопросам, связанным с выработками совместного соглашения по контролю над вооружениями. Такое заявление сделал шеф Пентагона Ллойд Остин.

Глава военного ведомства отметил, что Вашингтон очень серьезно относится к этой теме, заявив также о необходимости обсуждать данную тему с Пекином посредством конкретных контактов.

«Как только (в КНР) ответят на наш телефонный звонок, мы это сделаем», - добавил Остин в ходе регионального форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Напомним, накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон призвал Пекин восстановить работу прямого канала связи между военными ведомствами Китая и США, для удобства переговоров. На данный момент эта линия была оборвана по инициативе КНР.