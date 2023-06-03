Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Шесть человек погибли в результате аварии в Воротынском районе Нижегородской области в субботу, 3 июня. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Трагедия произошла ранним утром в субботу, 3 июня, когда автомобиль Nissan Almera, ехавший из Москвы в Казань, вылетел на полосу встречного движения, врезавшись в Газель Next. «По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем», - сообщила пресс-служба.

Как сообщается, в результате аварии мгновенно погибли четыре человека, среди которых женщина, мужчина, а также двое маленьких детей – восьми и девяти лет. Еще одна трехлетняя девочка скончалась в реанимации через час. Через некоторое время умерла и 35-летняя женщина, которая также серьезна пострадала в ДТП.

«К сожалению, в реанимации Воротынской ЦРБ скончалась еще одна пострадавшая в ДТП – 35-летняя женщина. В настоящий момент по причине ДТП погибли 6 человек. Мы делали все, что могли. Боролись», - заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, уточнив, что полученные в результате аварии травмы были несовместимы с жизнью.