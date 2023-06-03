В Польше назвали «непонятным» и «плохим шагом» запуск Georgian Airways рейсов в Европу для россиян Фото: Иван ВИСЛОВ

Запуск авиакомпанией Georgian Airways транзитных рейсов из России в Европу является «непонятным» и «плохим шагом». Об этом пишет польский портал Onet.

Как отмечается в статье, возобновление воздушного сообщения между Россией и Грузией дало россиянам новые возможности для путешествий. «Расширение списка рейсов … через Тбилиси - плохая новость и еще один непонятный шаг по упрощению поездок в Европу для россиян», - сказано в материале.

Напомним, ранее основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили сообщил, что с 15 июня 2023 года грузинский авиаперевозчик запустит транзитные рейсы из России в Европу, уточнив, что речь идет о полетах через Тбилиси в Париж, Вену, Милан, а также Ларнаку и Салоники.

Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась пользоваться услугами Georgian Airways, после заявлений об открытии продажи авиабилетов в Москву, а в авиакомпания в ответ сообщили, что не пустит главу государства на борт своих самолетов.