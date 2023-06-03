Путин выразил соболезнования премьеру Индии из-за гибели людей в железнодорожной катастрофе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди из-за гибели большого количества людей в железнодорожной катастрофе в индийском штате Одиша. Телеграмма российского лидера была опубликована на сайте Кремля в субботу, 3 июня.

«Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса», - сказано в сообщении российского лидера, который также выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму.

Путин заявляет, что Москва разделяет скорбь, потерявших своих родных и близких в железнодорожной катастрофе. Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, железнодорожная катастрофа произошла вечером в пятницу, 2 июня, в районе города Баласор в штате Одиша, когда пассажирский поезд после столкновения с другим пассажирским составом частично сошел с рельсов. Часть вагонов оказалась на соседних путях, что привело к столкновению со скорым поездом «Коромандельский экспресс». Согласно последним данным, число погибших составило 288 человек.