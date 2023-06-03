Российские войска уничтожили украинские гаубицу Д-30 и САУ «Акация» на Херсонском направлении Фото: REUTERS

Российские войска за минувшие сутки уничтожили на Херсонском направлении украинские гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Акация». Об этом в субботу, 3 июня, сообщил представитель экстренных служб региона.

«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Камышаны уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери - пять погибших военных ВСУ, трое получили ранения различной степени тяжести», - сказано в заявлении.

В сообщении также уточняется, что САУ 2С3 «Акация» была уничтожена с экипажем в количестве пяти человек, а также боекомплектом в районе населенного пункта Молодежное.

Напомним, в начале этой неделе, 29 мая, Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации поразили ангар с вооружением и военной техникой украинской 126-й бригады территориальной обороны, которая находилась в районе Берислава в Херсонской области.