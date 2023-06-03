Путин не будет проводить торжественный прием по случаю Дня России в 2023 году Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не собирается проводить торжественный прием в Кремле по случаю Дня России в этом году. Об этом в субботу, 3 июня, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Прием не планируется», - сообщил представитель Кремля.

В Москве 12 июня основные празднования в честь Дня России состоятся на Красной площади, где пройдет концерт с участием звезд российской эстрады, после чего запустят салют. Концертный зал «Зарядье» в честь Дня России организует концерт классической музыки.

Кроме того, Путин вручит государственные премии, которые получат, особо проявившие себя в области литературы, искусства, науки, а также технологий или гуманитарной деятельности.

Напомним, встречи 12 июня по случаю Дня России глава государства проводил традиционно вплоть до 2019 года, однако со времен пандемии коронавирусной инфекции данная традиция была прервана.