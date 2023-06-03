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НовостиПолитика3 июня 2023 7:39

Путин не будет проводить торжественный прием по случаю Дня России в 2023 году

Президент вручит государственные премии 12 июня 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин не будет проводить торжественный прием по случаю Дня России в 2023 году

Путин не будет проводить торжественный прием по случаю Дня России в 2023 году

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не собирается проводить торжественный прием в Кремле по случаю Дня России в этом году. Об этом в субботу, 3 июня, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Прием не планируется», - сообщил представитель Кремля.

В Москве 12 июня основные празднования в честь Дня России состоятся на Красной площади, где пройдет концерт с участием звезд российской эстрады, после чего запустят салют. Концертный зал «Зарядье» в честь Дня России организует концерт классической музыки.

Кроме того, Путин вручит государственные премии, которые получат, особо проявившие себя в области литературы, искусства, науки, а также технологий или гуманитарной деятельности.

Напомним, встречи 12 июня по случаю Дня России глава государства проводил традиционно вплоть до 2019 года, однако со времен пандемии коронавирусной инфекции данная традиция была прервана.