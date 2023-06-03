16 человек пострадали при столкновении 12 машин в Санкт-Петербурге Фото: из соцсетей

В Санкт-Петербурге на Софийской улице утром в субботу, 3 июня, в результате столкновения 12 автомобилей пострадали 16 человек. Об этом заявили в пресс-службе главного управления МЧС по городу.

«На Софийской улице у дома 52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек», - сказано в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале пресс-службы.

В пресс-службе главного управления МВД по городу уточнили, что среди пострадавших есть по меньшей мере один ребенок, которому пять лет, а двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент правоохранительные органы ведет проверку по факту ДТП. Согласно предположениям очевидцев, у самосвала, груженного песком, отказали тормоза, после чего он выехал на встречную полосу, задев другие автомобили.

«Он снес эти машины как кегли и проехал спокойно еще через всю площадь, благо никого не задел. Думала, может ему плохо за рулем стало, но он тут же выполз», - заявила одна из очевидцев.

Напомним, сегодня, 3 июня, в результате ДТП с грузовиком в Нижегородской области погибли шесть человек. По предварительным данным, водитель Nissan уснул за рулем.