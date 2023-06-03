Завод японской Komatsu в Ярославле приостановит выпуск и сократит 300 сотрудников Фото: Правительство Ярославской области

Завод японского производителя строительной техники и оборудования Komatsu, расположенный в Ярославле, приостанавливает выпуск своей продукции и сокращает 300 работников. Об этом заявляет генеральный директор «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Хосои Казуши.

Как отметил гендиректор, влияние на работу предприятия оказывают антироссийские санкционные ограничения. При этом, по его словам, завод не собирается полностью закрываться.

«Предприятие выполняет все свои обязательства перед регионом … Ввиду изменившихся потребностей предприятия штат сотрудников будет сокращен на 300 человек. Люди получат все предусмотренные законодательством выплаты», - приводит портал органов власти Ярославской области слова гендиректора.

Напомним, в апреле прошлого года сообщалось, что сокращение штата на заводе Komatsu не планируется, а работники будут ориентированы на дальнейшее обучение и повышение квалификации.