В минэкономики Индонезии предложили увеличить поставки кофе в Россию

Индонезия хочет нарастить экспорт кофе в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра экономики Индонезии Мусдалифах Махмуд заявила о желании Джакарты нарастить экспорт кофе в Россию.

"России нужен кофе, мы можем получить выгоду, поставляя его туда", - заявила Махмуд "РИА Новости", добавив, Индонезия занимает четвертое место в мире по производству кофе, а порядка 90% индонезийского кофе составляет сорт робуста.

Махмуд отметила, что у Индонезии пока нет соглашений с Россией по наращиванию поставок кофе, однако они находятся в контакте с представителями бизнес-компаний по этому вопросу.

Напомним, в марте Федеральная таможенная служба показала, что в 2022 году в условиях санкций экспорт принес России самую большую выручку за всю историю страны. В июне сайт KP.RU писал, что в 2023 году экономика России показывает устойчивый рост, выходя из кризиса.