Число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 261 Фото: REUTERS

Число жертв железнодорожной катастрофы, которая произошла в индийском штате Одиша достигло 261 человека. Об этом в субботу, 3 июня, заявил представитель Юго-Восточной железной дороги Адитья Чоудхури.

«Число погибших в железнодорожной катастрофе в Баласоре возросло до 261 человека», - приводит информационное агентство Press Trust of India словам представителя железной дороги, который отметил, что спасение пассажиров из разбитых вагонов на данный момент завершено.

Напомним, железнодорожная катастрофа произошла в районе города Баласор в штате Одиша вечером в пятницу, 2 июня, когда один из пассажирских поездов после столкновения с другим пассажирским составом сошел с рельсов, а часть его вагонов оказалась на соседних путях, что в итоге привело к столкновению со скорым «Коромандельский экспресс». Сообщалось, что ранения получили около 900 человек.