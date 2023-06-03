Курдский активист Айяза экстрадирован в ФРГ Фото: Иван ВИСЛОВ

Кипрские власти приняли решение об экстрадиции в ФРГ курдского активиста Кенана Айяза, которого обвиняют в причастности к террористической деятельности. Об этом в субботу, 3 июня, сообщил его адвокат Ефстафиос Ефстафиу.

«Кенана посадили на самолет, выполнявший рейс из Ларнаки во Франкфурт-на-Майне, он уже в Германии. Сегодня утром он должен представить перед федеральным судом в Карлсруэ», - приводит ТАСС слова адвоката, который ранее направил обращение в Европейский суд по правам человека, сообщая о плохом состоянии здоровья задержанного.

Активист проводил голодовку более двух недель. «Хотя врач констатировал, что пациенту по состоянию здоровья нельзя совершать перелет, его тем не менее решили экстрадировать», - отметил адвокат.

Айяза провел около десяти лет в турецких тюрьмах, будучи членом Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией. Ефстафиу заявил, что кипрские адвокаты во взаимодействии с немецкими коллегами будут делать все возможное, чтобы не допустить передачу активиста Анкаре, которая ранее пыталась добиться его возвращения на Кипр.

Как сообщается, в ФРГ ему может грозить десять лет тюремного заключения по обвинению в участии в деятельности террористической организации.

Напомним, в декабре прошлого года Швеция выдала Турции первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана.