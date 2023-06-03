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НовостиВ мире3 июня 2023 9:19

Инаугурацию президента Турции посетит посол США, которому Эрдоган ранее указал на место

Ранее турецкий лидер заявил о закрытой двери для американского дипломата
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Инаугурацию президента Турции посетит посол США, которому Эрдоган ранее указал на место

Инаугурацию президента Турции посетит посол США, которому Эрдоган ранее указал на место

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в субботу, 3 июня, представит американский посол в Анкаре Джефф Флейк, для которого во время предвыборной кампании турецкий лидер «закрыл свои двери», отказавшись от дальнейшего взаимодействия.

В апреле этого года Эрдоган отказался от дальнейших контактов с Флейком, после того как дипломат встретился с соперником действующего турецкого президента на выборах, кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Политик заявил, что двери его резиденции «закрыты» для посла США, тот «больше не сможет войти».

«Посол США в Анкаре Джефф Флейк будет представлять США на церемонии», - передает портал Haberler.com.

Напомним, Эрдоган получил 52,14% голосов, а Кылычдароглу - 47,86%. Как писал сайт KP.RU, инаугурация запланирована на субботу, 3 июня.