Инаугурацию президента Турции посетит посол США, которому Эрдоган ранее указал на место Фото: REUTERS

Соединенные Штаты на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в субботу, 3 июня, представит американский посол в Анкаре Джефф Флейк, для которого во время предвыборной кампании турецкий лидер «закрыл свои двери», отказавшись от дальнейшего взаимодействия.

В апреле этого года Эрдоган отказался от дальнейших контактов с Флейком, после того как дипломат встретился с соперником действующего турецкого президента на выборах, кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Политик заявил, что двери его резиденции «закрыты» для посла США, тот «больше не сможет войти».

«Посол США в Анкаре Джефф Флейк будет представлять США на церемонии», - передает портал Haberler.com.

Напомним, Эрдоган получил 52,14% голосов, а Кылычдароглу - 47,86%. Как писал сайт KP.RU, инаугурация запланирована на субботу, 3 июня.