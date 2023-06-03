В МИД РФ заявили, что Москва не приемлет ультиматумов США по ДСНВ

Рябков заявил, что США не могут разговаривать с Россией на языке ультиматумов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не приемлет ультиматумов США в контексте Договора о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ).

Рябков, комментируя заявление Госдепа США о прекращении с 1 июня обмена данными с РФ о местонахождении своих вооружений, заявил журналистам, что для России это не стало неожиданностью.

"Предупредили официально, правда, сделали это в своей, ставшей в последнее время привычной манере выдвижения условий, - из серии "вы должны то-то предпринять, тогда подобных мер не будет", - сказал Рябков, отметив, что американцам не удастся разговаривать с Россией на языке ультиматумов.

Напомним, 2 июня помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Америка готова и дальше придерживаться ограничений по ДСНВ и разработать с Россией договоренности, которые придут на смену ДСНВ на период после 2026 года. В ответ в посольстве РФ в Вашингтоне сказали, что контрмеры США не повлияют на российскую позицию.