В США предрекли сокращение расходов на армию после решения Байдена о потолке госдолга Фото: REUTERS

Расходы на обороноспособность и армию в Соединенных Штатах упадут после решения президента Джо Байдена о потолке госдолга. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Сделка означает, что расходы США на вооруженные силы могут упасть ниже 3 процентов от экономики впервые с пика мирных дивидендов после окончания холодной войны в конце 1990-х годов», - сказано в статье.

Отмечается, что действия властей США уменьшат размер флота в стране до 286 кораблей к 2025 году, в то время как КНР, напротив, идет наращивание флота, который предназначен для «подчинения Тайваня».

Кроме того, сообщается о том, что сенатор Том Коттон допустил возвращение к политике «секвестра», которую США проводили в 2011 году, подорвав, как отмечается в статье, собственную обороноспособность.

Сообщается также, что на данный момент США с уязвимой армией не способны в полном объеме отправлять вооружение другим странам.

Напомним, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США собирается подписать закон о предотвращении суверенного дефолта в субботу, 3 июня. Тем временем, сам Байден заявил, что сделка по госдолгу предотвратила крах репутации Соединенных Штатов.