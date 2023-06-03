Порт Тикси в Якутии открыт для захода иностранных судов. Фото: правительство РФ

Правительство России приняло решении расширить список морских портов страны, которые будут открыты для захода иностранных судов. В список попадет порт Тикси, который расположен на побережье моря Лаптевых на севере Якутии. Об этом сообщается в пресс-служба кабмина, где отмечают, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие постановление.

«Порт Тикси … станет международным и откроется для захода иностранных судов. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин», - сказано в заявлении кабмина.

Уточняется, что решение будет способствовать запуску инвестпроекта по строительству глубоководного порта недалеко от села Найба. Предполагается, что грузооборот составит около 30 млн тонн в год.

Кроме того, сообщается, что открытие порта будет способствовать развитию Северного морского пути, а также созданию новых перевалочных мощностей и появлению новых рабочих мест.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что для Северного Морского пути в стране будет построено 12 новых портов, а инвестиции в развитие инфраструктуры этого пути составят 1,8 трлн рублей.