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НовостиПолитика3 июня 2023 10:31

Российских военных наградили за отражение атаки на Шебекино

В Минобороны РФ поблагодарили защитников Шебекина
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российских военных наградили за отражение атаки на Шебекино

Российских военных наградили за отражение атаки на Шебекино

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащим, которые принимали участие в отражении попыток атаки украинских войск в направлении Шебекина в Белгородской области, были вручены государственные награды. Об этом в субботу, 3 июня, сообщило Министерство обороны РФ.

Как говорится в заявлении военного ведомства, командование российской группировки «Запад» наградило военных орденами Мужества, медалями «За спасение погибавших» и «За отвагу», а также медалями «За боевые отличия».

В министерстве поблагодарили защитников Шебекина за проявленные во время боевых действий мужество, самоотверженность, а также стойкость и высокий профессионализм.

Напомним, губернатор региона Вячеслав Гладков ранее заявил, что в Шебекинском городском округе за один день, 1 июня, было зафиксировано более 850 прилетов украинских снарядов, что стало самым большим количеством с начала обстрелов Белгородской области.