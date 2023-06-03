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НовостиПроисшествия3 июня 2023 10:39

Гладков уточнил число погибших при обстреле ВСУ Соболевки

Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ Соболевки погибли три человека, семь пострадали
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Гладков уточнил число погибших при обстреле ВСУ Соболевки

Гладков уточнил число погибших при обстреле ВСУ Соболевки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По уточненным данным при обстреле села Соболевка, расположенного в Белгородской области в минувшую пятницу, 2 июня, погибли три человека, а еще семеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков отметил, что в Валуйском городском круге снаряды «Града» были выпущены по частному сектору в селе Соболевка, где было зарегистрировано 18 прилетов.

«К сожалению, погибли три человека – двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи», - заявил губернатор.

Как уточнил глава региона, семеро человек получили ранения разной степени тяжести, а шестеро из них были госпитализированы.

Напомним, Гладков также сообщал, что в Шебекинском городском округе за день 1 июня зафиксировали более 850 прилетов украинских снарядов, что стало самым массовым показателем с начала обстрелов Белгородской области.