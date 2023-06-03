Гладков уточнил число погибших при обстреле ВСУ Соболевки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По уточненным данным при обстреле села Соболевка, расположенного в Белгородской области в минувшую пятницу, 2 июня, погибли три человека, а еще семеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков отметил, что в Валуйском городском круге снаряды «Града» были выпущены по частному сектору в селе Соболевка, где было зарегистрировано 18 прилетов.

«К сожалению, погибли три человека – двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще одна женщина с осколочным проникающим ранением передней брюшной стенки и грудной клетки скончалась в машине скорой помощи», - заявил губернатор.

Как уточнил глава региона, семеро человек получили ранения разной степени тяжести, а шестеро из них были госпитализированы.

Напомним, Гладков также сообщал, что в Шебекинском городском округе за день 1 июня зафиксировали более 850 прилетов украинских снарядов, что стало самым массовым показателем с начала обстрелов Белгородской области.