В Госдуме назвали политической слепотой позицию министра обороны Великобритании по захвату Крыма

Бен Уоллес фантазирует о захвате Украиной Крыма до конца 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической слепотой высказывание министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о потенциальном захвате Крыма Украиной в 2023 году.

"Это просто недалекий человек, который дальше своего носа, видимо, ничего не видит. Его мнение - не более чем фантазия и политическая слепота", - заявил Шеремет РИА Новости в ответ на слова Уоллеса в интервью Washington Post о якобы существующей реальной возможности Украины захватить Крым до конца 2023 года.

Шеремет посоветовал британский чиновникам заниматься внутренними проблемами своей страны. "Они очень предсказуемы, поэтому считаю, что такие громкие заявления ими делаются перед большим провалом", - заключил Шеремет.

Ранее Михаил Шеремет подверг критике "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что Россия согласится исключительно на тот мирный план, согласно которому Украина будет окончательно денацифицирована и демилитаризована.