Пять человек погибли за сутки при обстрелах в Белгородской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять жителей Белгородской области погибли, а еще 16 получили ранения в ходе обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки. Такое заявление в субботу, 3 июня, сделал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что снаряды «Града» были выпущены по частному сектору в селе Соболевка, где их зарегистрировали 18 прилетов

В поселке Маслова Пристань погибли две женщины, которые находились в автомобиле, когда украинские войска начали обстрел участка автодороги, а восемь человек пострадали. Три человека погибли в Соболевке в Валуйском горокруге, а семь человек пострадали.

Как отметил Гладков, в Соболевке населенном пункте повреждены газопровод и линия электропередачи, а в Шебекино было повреждено промышленное предприятие, а на территории города теперь полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение.

Напомним, ранее Гладков сообщал, что в Шебекинском городском округе за один день 1 июня зафиксировали свыше 850 прилетов украинских снарядов, что стало самым большим показателем с начала обстрелов Белгородской области.