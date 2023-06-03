Минобороны РФ увеличило сеть пунктов отбора на службу по контракту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ значительно расширило сеть пунктов отбора на военную службу по контракту, а также увеличено число инструкторов для работы с кандидатами. Об этом в субботу, 3 июня, сообщили в военном ведомстве.

«Значительно увеличилось количество желающих связать свою жизнь с военной службой. Министерством обороны Российской Федерации расширена сеть пунктов отбора и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами», - сказано в заявлении министерства, где отмечается, что на данный момент продолжается работа по набору россиян на военную службу по контракту.

В военном ведомстве также заявили, что россияне теперь могут обратиться в пункт отбора, где могут выбрать любой удобный день недели. «Применяется индивидуальный подход, позволяющий учесть его предпочтения», - добавили в министерстве.

Напомним, ранее заместитель руководителя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января 2023 года в Вооруженные силы (ВС) России в качестве добровольцев и на контракт с Министерством обороны РФ поступили свыше 117 тысяч человек.