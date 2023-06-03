МИД России объявил об окончании эпохи неоспоримого американского доминирования

Мария Захарова объявила об окончании эпохи доминирования США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об окончании эпохи неоспоримого доминирования Соединенных Штатов Америки.

Захарова отметила, что возвращения к эпохи доминирования США не предвидится. "Задача сейчас - осознать новые реалии и начать формировать основы более справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы, основанной на подлинном равноправии, инклюзивности, и, главное, неделимой безопасности, а также учете интересов и озабоченностей всех без исключения государств", - сказано в распространенном в субботу комментарии дипломата.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что американцам не нужно увеличивать свои ядерные силы, при этом Вашингтон заинтересован в привлечении пяти ядерных держав к контролю над вооружениями в рамках строительства новой архитектуры контроля.

Напомним, в конце апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков допустил, что российская сторона может пересмотреть свои взгляды на размещение наземных ракет средней дальности из-за действий США.